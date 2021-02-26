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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kırgız ressam yoğurtla portre çizdi

- Kırgız ressam yoğurtla portre çizdi

Koyçumanov'un yoğurtla porte çizmesi

( BİŞKEK ) BİŞKEK

Sosyal Medya Edebiyat Portre Ressam Gesi 


- Kırgız ressam Tolgobek Koyçumanov, yoğurtla ünlü manasçı Sayakbay Karalayev’in portresini çizdi. Kırgızistan'da yaşayan ressam Tolgobek Koyçumanov, ünlü manasçı Sayakbay Karalayev’in portresini farklı bir yöntemle resmetti. Çizdiği resimlerde sıra dışı teknikleri kullanmakla bilinen genç ressam Koyçumanov, bu kez yoğurtla portre çizdi. Koyçumanov bu anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Koyçumanov’un yoğurtla çizdiği Kırgızların ünlü destanı “Manas”ı ezbere söyleyen 20. Yüzyılda yaşayan Karalayev’in portresi sosyal medya binlerce beğeni aldı. Koyçumanov, Kırgızlarda beyaz rengin özellikle beyaz renkli yemek çeşitlerinin değerli olduğunu belirterek, “Yoğurt ile büyük Manasçımız Karalayev’in portresini yapmak istedim” dedi.
Koyçumanov, yoğurtla resim yapmayı ilk kez denediğini ve hiçbir zorluk çekmediği söyledi.

Sayakbay Karalayev kimdir Kırgızların sözlü halk edebiyatı anlatıcılarından Karalayev, 1894 yılında Isık Göl bölgesinde doğdu. 24 yaşında “Manas” destanından alıntıları ezbere söylemeye başlayan Karalayev, 1924 yılında destanı tamamen öğrendi ve 36 yaşında ünlü Manasçı oldu. 1935’te Karalayev’in söylediği versiyon üzerine “Manas” destanı yazıldı. Karalayev, 7 Mayıs 1971 yılında hayatını kaybetti. Karalayev’in anlattığı “Manas” destanının versiyonu 500 binden fazla mısradan oluşuyor böylece dünyanın en hacimli destanlarından sayılıyor.
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