Kırgız bakandan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya ziyaret



- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan, büyük Türk dünyası için muazzam kültür deryasının kardeş nehirleridirler. Dünya durdukça var olmak, kültürümüzü korumak ve yaşatmak için hepimiz el birliği ile çalışacağız” açıklamalarında bulundu. Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kayrat İmanaliyev, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayının ilk gününde Türkiye’ye, milletimizin evi olan Cumhurbaşkanlığımız Külliyesi’ne hoş geldiniz. Bu mübarek ayın Türk İslam dünyasına ve bütün insanlığa barışı, bereketi, adaleti getirmesini diliyor, bu değerli ziyaretinizden onur duyduğumu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin önemine değinen Topçu, konuşmasına şöyle devam etti: “Sayın Bakanım, Türk dünyasının büyük evladı Cengiz Aytmatov ‘Bu değişken dünyada kutsal yasalara göre her şey gider ve ölür, ölmeyen tek şey var, o da kültürdür.’ diyor. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan, büyük Türk dünyası için muazzam kültür deryasının kardeş nehirleridirler. Dünya durdukça var olmak, kültürümüzü korumak ve yaşatmak için hepimiz el birliği ile çalışacağız. Türkiye ile Kırgızistan müstakil iki devlet olup, dünya durdukça da var olacak tek bir millettir. İlişkilerimiz en üst düzeyde artarak gelişmekte, öncelik ise kültür ve eğitimdedir. Kırgızistan’ın ve bölgenin prestijli öğretim kurumlarından birisi olan Manas Üniversitesi, iki kardeş ülke arasındaki kültür ve eğitim iş birliğinin en somut ve en güzel örneğidir.” Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kayrat İmanaliyev ise, gerçekleştirilen bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki önemine değinerek, var olan ilişkilerin bu vesileyle daha da artacağını belirtti.

Bakan İmanaliyev, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı düzeyinde de görüşmelerin olacağını söyleyerek, “İlk resmi ziyaretlerimi Türk dünyası ile başlattım. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Türkiye ve Kırgızistan arasında var olan iyi ilişkilere bu ziyaretlerin daha da gelişmesine katkısı olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk dünyasına verdiği öneme de değinen İmanaliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk dünyası ülkeleri arasında ilişkilerin güçlenmesi için gösterdiği gayret ve liderliği kendilerini hep gururlandırdığını sözlerine ekledi. Ziyarette, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı. (Mİ-



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