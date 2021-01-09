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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Kırcaali Camisine Kavuşuyor

- Kırcaali Camisine Kavuşuyor

Cami inşaatından görüntüler

(KIRCAALİ) - Kırcaali camisine kavuşuyor KIRCAALİ

Kütüphane İslam Cami İnşaatı Yeni Cami Şili 


- Bulgaristan’da ağırlıklı olarak Türk ve Müslümanların yaşadığı Kırcaali kenti camisine kavuşuyor. Bulgaristan’da Türk ve Müslüman nüfusunun en yoğun olduğu Kırcaali kentinde, ülkenin en büyük camileri arasında yer alacak caminin temeli 2015 yılında atılmıştı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde devam eden cami inşaatın tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Aynı zamanda kültür merkezi olarak da hizmet verecek caminin, İslam Kültür Merkezi haline getirileceğini belirten Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet, Bölge Müftülüğünün idari ofisinin söz konusu merkeze taşınacağını duyurdu. Mehmet, İslam Kültür Merkezi’nde Kur’an kursu odaları, kütüphaneler, gençlerin bir araya gelebileceği mekânlar ve bahçesinde çocukların oynayabileceği alanlar da olacağını belirterek, bin 200 kişilik ibadet alanına sahip olacak yeni caminin, kapsadığı alan bakımından ülkenin en büyük camileri arasında yer alacağını vurguladı.
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