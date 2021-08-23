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Kirazlı Manastırı'nda ayin yapıldı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kirazlı Manastırı'nda ayin yapıldı

Kirazlı Manastırı'nda ayin yapıldı

-Kirazlı manastırın da yapılan ayinden görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

İsaf Tedbirler 


- Balıkesir’in Erdek ilçesinde. Bu yılki ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos katılmadı. Kirazlı Manastırı'ndaki ayini Patrik Yardımcısı Maksimus Evgenopulos yönetti. İçişleri Bakanlığı ve Balıkesir Valiliğinin izinleriyle manastırda yapılan ayinler 2015 yılından beri gerçekleştiriliyor. Covid-19 tedbirlerinin alındığı ayine sınırlı sayıda kişi katılırken, ayin yaklaşık 2,5 saat sürdü. Ayinin son bölümünde dua eden Patrik Yardımcısı Maksimus Evgenopulos, katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti. Ayinden sonra Erdek Belediyesi tarafından misafirlere kurulan standa yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Maksimus Evgenopulos ve beraberindeki heyet Erdek’i gezdi. (HT-MŞ-HA-Y)
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