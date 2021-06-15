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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Kiraz toplarken canından oldu

- Kiraz toplarken canından oldu

-Kaza yerinden görüntü

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Yardım Çağrısı Aydınlatma Direği 

--Fotolar

( AYDIN )- Traktör şarampole devrildi: 1 ölü AYDIN

- Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kiraz toplamak için geri manevra yaptığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Yıldıray Akın, kiraz toplamak için traktörü ile bahçesine gitti. Kiraz ağacının altında geri manevra yapan Akın’ın kullandığı traktör yaklaşık 10 metrelik şarampole devrilerek, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören Yıldıray Akın’ın eşi Azime Akın, hemen çevredekilerden yardım çağrısında bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Yıldıray Akın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akın’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (OD-
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