'Kiraz Göz' ameliyatı yapılan köpek sağlığına kavuştu

( BİLECİK )- Gözyaşı bezi hastalığı 10 dakika süren bir operasyonla tedavi edildi, görme yetisini kaybetme riskinden kurtuldu- Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı; "Barınağımıza kazandırdığımız röntgen, ultrason ve diğer cihazlarımızla her türlü tedaviyi yapabiliyoruz" BİLECİK



- Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen ve 'Kiraz Göz' vakası görülen bir yaşındaki sahipli köpek, yaklaşık 10 dakika süren bir operasyonla tedavi edildi. Operasyonu gerçekleştiren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu rahatsızlığın tedavi edilmemesi durumunda hayvanların uzun vadede görme yetisini kaybettiğini anlattı. Avcı, kiraz göz vakası gibi durumlarda, hayvan sahiplerinin uzman veteriner hekimlere başvurması ile söz konusu tedavinin kısa sürede gerçekleşebileceğini söyledi.



Kiraz göz hastalığının oluşum sebebi tam olarak bilinmediğini, ancak birçok köpek ırkında görüldüğünü aktaran Nedret Avcı, gerçekleştirdikleri operasyonla göz içinde oluşan et parçasını absorbe ederek aldıklarını belirterek, "Şu anda köpeğimizin sağlığı yerinde. Kiraz göz hastalığı tedavi edilmezse ileriye doğru hayvan görme yetisini kaybedebilir. Onun için erken müdahale ile oluşan hastalığı 10 dakika süren bir operasyonla absorbe ettik" dedi.

"Röntgen, ultrason ve diğer cihazlarımızla her türlü tedaviyi yapabiliyoruz" Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her türlü tedaviyi yapabildiklerini aktaran Avcı, "Barınağımıza kazandırdığımız röntgen, ultrason ve diğer cihazlarımızla birlikte her türlü tedaviyi yapabiliyor ve her türlü vakayı çözebiliyoruz. Barınağımızda olası bir vakaya karşı tüm cihazlarımız mevcut, ısıtıcılarımızla beraber barınağımız kış şartlarına da uygun. Bu imkânları bize sağlayan ve önümüze seren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. Diğer yandan, operasyonun başarılı geçtiği ve köpeğin kısa sürede sağlığına kavuşacağı ifade edildi. (AOÇ-Y)



