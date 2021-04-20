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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kirayı istemeye gitti, kiracısının cansız bedenini buldu

Kirayı istemeye gitti, kiracısının cansız bedenini buldu

Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Polis Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-sokaktan görüntü
-Tunçer'in fotoğrafından görüntü
-Cenaze aracından görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ

- Denizli’de kira parasını almak için Yusuf Kurt Tunçer’in evine giden ev sahibi, yerde kiracısının cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedin uzun bir süre süre evde kaldığı belirlenirken, Tunçer’in kesin ölüm nedeni otopsi ardından netlik kazanacak. Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan 48 yaşındaki Yusuf Kurt Tunçer’den uzun zamandır yakınları haber alamıyordu. Ev sahibi kirasını almak için Tunçer’in evine gittiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Kapıyı açtığında Tunçer’in yerde cansız bedeniyle karşılaşan ev sahibi, kötü koku nedeniyle kendisini dışarıya atarak 112’yi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Tunçer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Komşularının ifadesini alan polis ekipleri 20 gün önce Tunçer’in evine daha önce görmedikleri kişilerin girdiğini öğrendi. Ekiplerin detaylı incelemelerinin ardından cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EEP-MB-Y)
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