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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kirasını ödeyemeyen 4 çocuklu kadın sokağa atıldı

Kirasını ödeyemeyen 4 çocuklu kadın sokağa atıldı

Eşyalardan görüntüler

-Parktan görüntüler
-Şükran Çelik röportaj
-Çocuklardan detay görüntüler
-Detaylar

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da ev sahibi, kirasını ödeyemeyen kadın ile çocuklarını sokağa attı- Parka sığınan Şükran Çelik:- “Çocuklarımla kalacak bir yuva istiyorum” ADANA

- Adana’da ev kirasını ödeyemeyen 4 çocuklu kadını ev sahibi sokağa attı. Genç kadın eşyaları ve çocuklarıyla birlikte parkta, kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.Zeki (34) ve Şükran Çelik (36) çifti, 4 çocuğuyla birlikte merkez Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde hayatlarını sürdürürken Zeki Çelik, 7 ay önce bir suçtan dolayı 4 yıl ceza alarak hapse girdi.4 çocuğuyla ortada kalan Şükran Çelik’i iddiaya göre ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi 4 çocuğu ve eşyalarıyla birlikte sokağa attı. 20 gün boyunca sokakta kalan kadın, son olarak Gülbahçesi Mahallesi parkına sığındı. Parkta hayatını sürdüren kadın şimdi kendisine uzatılacak yardım eli bekliyor.Şükran Çelik, “Benim senelik kiram bitince ev sahibi dışarı attı. Şu anda çok mağdur durumdayım. Dumlupınar Mahallesi'nde otururken şuanda Gülbahçesi Mahallesi'ndeki parktayım. Parka attılar beni. Bir pikapla getirip attılar. Senelik kiram bitince bir şey söyleyemedim. 20 günden bu yana dışarıdayım. Ben bir ev, çocuklarımla kalacak bir yuva istiyorum. Bu gece kalacak bir yerimiz dahi yok. Eşim cezaevinde. 4 sene cezaevinde yatacak. Sadece bir ev istiyorum” diye konuştu.

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