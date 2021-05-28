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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kiralık otomobille köylerden ne bulduysa çaldı

- Kiralık otomobille köylerden ne bulduysa çaldı

Zanlının adliyeye getirilişi

Amfetamin Zeytinyağı Metamfetamin Harekete Geç Hırsız 

-Zanlının çaldığı malzemelerin fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da kiraladığı otomobille köylerde girdiği evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akpınar köyünde bir evden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye gelen aracın plakasından kiralık olduğunu ve N.T'ye (23) kiralandığını tespit etti. Tespit edilen aracı takibe alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheliyi Dereköy yolu üzerinde aracı temizlemek için yol kenarında durdurduğu esnada yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 4 gram metamfetamin ile bir miktar eroin ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin farklı zamanlarda merkeze bağlı 4 köy ile Kazımkarabekir ilçesine bağlı 3 köyde hırsızlık yaptığı belirlendi. Zanlının girdiği evlerden çaldığı 3 adet bakır kazan, 3 adet kaynak makinası, 1 adet spiral taşı, 1 adet matkap, lokma takımı, anahtar takımı, bir çuval ceviz ile 6 teneke zeytinyağı çaldığı belirlendi. Çalınan malzemeler ise hırsızlık şüphelisinin sattığı dükkanlardan toplanarak sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. (ARD-MD-
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