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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kiraladıkları evi atölyeye çeviren kadınlar hem işçi, hem de patron oldu

Kiraladıkları evi atölyeye çeviren kadınlar hem işçi, hem de patron oldu

Bayanların atölyede makine başında çalışmaları

Sosyal Medya Tron El Emeği Göz Nuru Halk Eğitim Öğrenciler 

-Usta Öğrenci Nilüfer Göçebe öğrencilere taslak hazırlama
-Kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin teşhiri
-Usta Öğrenci Nilüfer Göçebe röportaj
-Öznur Göçebe Röportaj
-Öğrenci Gamze Gebenli Röportaj
-Cennet Gebenli Röportaj
-Zeliha Dallaroğlu Röportaj
-detaylar

( OSMANİYE )- Halk Eğitim Merkezinde çeyizlik ürünler üzerine eğitim aldıktan sonra bir araya gelen 12 kadın, kiraladıkları evi atölyeye çevirip yorgan, çarşaf ve pike gibi ürünler üretmeye başladı- Ürettikleri ürünleri sosyal medya üzerinden satan kadınlar “Dünün ev kadını bugünün hanım ağası oldu” sloganı ile kadın dayanışmasına dikkat çekti OSMANİYE

- Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde çeyizlik ürünler üzerine eğitim aldıktan sonra bir araya gelen 12 kadın, kiraladıkları evi atölyeye çevirip yorgan, çarşaf ve pike gibi ürünler üretmeye başladı.
Hem işçisi hem de patronu oldukları atölyede ürettikleri ürünleri sosyal medya hesabı üzerinden pazarlayan kadınlar, “Dünün ev kadını bugünün hanım ağası oldu” sloganı ile kadın dayanışmasına dikkat çekti.Sumbas ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde yolları kesişen 12 kadın, 7 ay boyunca çeyizlik ürünler üzerine eğitim aldı. İlerleyen yaşlarına rağmen pes etmeyen kadınlar, öğrendikleri el işlerinin fazla olanlarını satmaya başladı.
İlçe halkı destek olmak için kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satın almaya başladı.
Aile ekonomisine gelir sağlamaya başlayan kadınların 7 ay sonunda kurs süreci sona erdi. Kurs öğreticilerini de yanlarına alan kadınlar daha büyük işler başarmak adına bir ev kiraladı. Zaman içerisinde kiraladıkları evi atölyeye çeviren kadınlar, hem işçi hem de patron oldu.Tasarladıkları yorgan, çarşaf, yastık, yatak örtüsü, pike, oya, masa örtüsü, sofra örtüleri, sedir, çekyat, çaydanlık ve minder örtüleri gibi ürünleri ilçe halkından ziyade tün vatandaşlara satmak isteyen kadınlar sosyal medya üzerinden ürünlerini pazarladıkları bir de sayfa açtı. Sosyal medya üzerinden ürünlerini satan kadınlar “Dünün ev kadını bugünün hanım ağası oldu” sloganı ile kadın dayanışmasına dikkat çekti.Aldıkları eğitimin sadece Halk Eğitim Merkezinde kalmasını istemeyen kadınlar, “12 olarak halk eğitim kursunu tamamladık. Bir ev tuttuk iki odalı burayı atölye çevirdik. Burada ev tekstili üzerine çaydanlık örtüsü, mutfak önlüğü, gelinlik kızlar için yastık, yorgan örtüsü, çarşaf dikerek bunları sosyal medya sayfasından satışa sunduk. Bu yayını izleyen tüm herkesi sipariş vermeye davet ediyoruz” dedi.

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