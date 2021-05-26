Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kiraladıkları evde kumar oynarken yakalandılar

Kiraladıkları evde kumar oynarken yakalandılar

Kumar oynayan şüphelilerin ekip arabasına bindirilirken görüntüleri

Kambi Akalan Harekete Geç Avcılık 

-Kiralanan evin içinden görüntü
-Detay

( BİLECİK - ÖZEL) BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kiraladıkları bir evde kumar oynayan ve oynatan şüpheliler Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenledikleri operasyonla suçüstü yakalandılar. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Ahçılar Sokak’ta bir evde kumar oynandığı ihbarı alan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Evi takibe alan ekipler, savcılıktan alınan arama kararı sonrasında eve operasyon düzenlediler. Ekipler eve girdiklerinde kumar oynayan 6 kişiyi kıskıvrak yakalarken, evde yapılan aramalarda destelerle iskambil kâğıtları, yapboz ve para ele geçirildi. A.S. isimli şahsa 'Kumar oynatmak için yer temin etmek ve imkân sağlamak suçundan' işlem yapıldı. Diğer 5 kişiye ise kumar oynamak, sosyal mesafe kuralına uymamak, usulüne uygun maske takmamak kabahatler kanununca ilgili maddelerince adli ve idari işlem uygulandı. (İC-Y)
İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement