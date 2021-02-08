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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kıraathaneye çevrilen eve polis baskını

Kıraathaneye çevrilen eve polis baskını

Polis ekiplerinin baskın düzenlemesi

Para Cezası İskambil Kağıdı Çay Ocağı Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Evde yapılan aramalar
-kumar oynayan şüphelilerden görüntüler

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’da 2 katlı bir evin kıraathaneye çevrildiği ve içeride kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, eve operasyon düzenledi.
Evde oyun oynarken yakalanan 7 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 22 bin 50 lira para cezası uygulandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alacahırka Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir evin kıraathaneye dönüştürüldüğü ve içeride kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Evin çevresini ablukaya alan ekipler, kapıyı açarak içeriye girdi. Evin üst katına çıkan ekipler, kıraathaneye dönüştürülen bir odada 7 kişinin oyun oynadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını gördü. 7 kişiye, Sosyal Mesafe Kurallarına Uymamak Suçundan 22 bin 50 lira para cezası uygulandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda iskambil kağıdı, kıraathane masaları, masa örtüleri ve çay ocağı ele geçirildi. Öte yandan evi kıraathaneye dönüştürüldüğü iddia edilen yer sahibi K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca 2 katlı eve, zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BÖ-İHS)
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