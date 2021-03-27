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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kıraathanedeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Kıraathanedeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Olay yeri

Akalan Alacak Verecek Meselesi Kıraathane Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Kahvehane ve polis ekipleri
-Olay yeri ekiplerinin çalışması
-Şüphelinin fotoğrafı
-Yaralı şahsın fotoğrafı

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da bir kıraathanede alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Ahmet Deren Caddesi üzerindeki kıraathanede, aralarında alacak verecek meselesi olan Mustafa K. ile E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K., Mustafa K'ye pompalı tüfekle bir el ateş etti. Bacağından yaralanan Mustafa K., 112 Acil Servisi ambulansa ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracıyla kaçan şüpheli E.K., olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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