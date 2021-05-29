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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kıraathanede gözaltına 6 kişi serbest bırakıldı

Kıraathanede gözaltına 6 kişi serbest bırakıldı

Polis araçlarının görüntüsü

Polis Akalan Kıraathane Polis Ekipleri Irak 

-Polislerin kaçanları kovalaması
-Yakalanan kişilerin götürülmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta kıraathaneye yapılan denetim sırasında gözaltına alınan 6 kişi karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zonguldak kent merkezinde dün akşam saatlerinden Acılık Semti’nde polis ekipleri bir kıraathaneye kumar baskını düzenledi.
Pandemi sürecinde kapalı olması gerektiği halde açık tutulan bir kıraathanede kumar oynatıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri baskın düzenledi.
Düzenlenen baskında ekiplere direnen 6 kişi gözaltına alındı. Olayda polise mukavemetten gösteren N.K’ya ve sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesi ile 5 kişiye cezai işlem uygulandı.
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