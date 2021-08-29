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Kına gecesinde dayı, damat ve annesini yaraladı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kına gecesinde dayı, damat ve annesini yaraladı

Kına gecesinde dayı, damat ve annesini yaraladı

olay yerinden görüntü,

Hastane Arbede Gözaltı Polis Ekipleri Kına Gecesi 

-hastane önünden görüntü,
-dayının karakola götürülmesinden görüntü

( ÇORUM )- Kına gecesi hastanede bitti ÇORUM

- Çorum’da kına gecesinde çıkan kavga sırasında damat, dayısı tarafından bıçaklandı. Olay, Altın Evler 6.sokakta meydana geldi. İddialara göre, damat Kürşat Y. ve dayısı E.E arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbede sırasında E.E. üzerinde bulunan bıçağı savurmaya başladı.
Arbede sırasında bıçak darbesi gelen Kürşat Y. ve anne A.Y. hafif yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne-oğul ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından dayı E.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.E., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (TG-BÖ)
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