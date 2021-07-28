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Kimya fabrikasının deposunda korkutan yangın
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kimya fabrikasının deposunda korkutan yangın

Kimya fabrikasının deposunda korkutan yangın

Depodan çıkan dumanlardan görüntü

Fabrika Yangın Kimya Kimya Fabrikası Polis Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 535 Sokak üzerinde bulunan Florkim Kimya Sanayi isimli fabrikanın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikanın deposunda çıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürülürken, ekipler yangının tekrarlamaması için bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın esnasında dumandan etkilenen veya yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (MU-RFK-
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