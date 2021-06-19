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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kimse ne olduğunu anlayamadı, biranda çığlıklar atmaya başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı, biranda çığlıklar atmaya başladı

Sinir krizi geçiren kadın

Karya Kamera Cep Telefonu 

-Vatandaşların sakinleştirmesi

( SAKARYA )- Cadde ortasında sinir krizi geçiren kadın güçlükle sakinleştirildi SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde daha önce çalıştığı iş yerinde tartışma yaşadığı kişiyle karşılaşınca çığlıklar atmaya başlayarak, sinir krizi geçiren kadın çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.Olay, Adapazarı ilçesi şehir merkezinde bulunan Çark Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın daha öncesinde çalıştığı iş yerinde bir erkekle tartışma yaşadı. Tartıştığı kişi ile caddede karşılaşan kadın, henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda çığlıklar atmaya başladı.
Sinir krizi geçiren kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. O anlar ise, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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