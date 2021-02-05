“Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesinde mutluluğa adım attılar

-İçişleri Başkanı Süleyman Soylu Görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da 39 ilçede uygulanan “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması mutlu bir yuvanın kurulmasına vesile olundu. Proje kapsamında otelde kalan ve hayatlarını birleştirmek istediklerini belirten Merve ve Hüseyin çiftinin nikahları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile kıyıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın koordinasyonunda, 39 ilçede devam eden “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması mutlu bir yuvanın kurulmasına vesile olundu. Proje kapsamında otelde kalan Merve ve Hüseyin çifti, Vali Ali Yerlikaya’ya ziyareti esnasında evliliğe adım atmak istediklerini söyledi.



Çiftçin bu istekleri yerine getirildi.

Çift için Bağcılar Halk Sarayı’nda nikah töreni düzenlendi.

Nikâh törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve protokolden birçok kişi katıldı.

Çiftin nikahı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı tarafından kıyıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Burada iki güzel gönülü bir araya getirmiş. Nikah kıyılırken de söyledim. Birbirinizi nasıl buldunuz diye. Ben çok meraklıyım. Aslında nasip. Nasip altında külliyet var. Allah’ın emri var. İki insan başka yerlerde doğuyorlar ve evleniyorlar. Nesil devam ediyor. Bizim inancımızda bir insan bir alemdir. Duamız onlarla huzurlu ve mutlu olması için” şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Yerlikaya ise “ Hüseyin ve Merve çiftimizi kutluyoruz. Bin 720 kardeşimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir iş yapıyoruz. Yuvalar huzur ve mutlulukla dolsun. Sıkıntı yaşayıp da sokaklara hiç kimse düşmesin” sözlerine yer verdi. (EB-EG-



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