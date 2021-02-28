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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kimliğini yanında bulamadı, sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu

Kimliğini yanında bulamadı, sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu

Sınav binasından detay

Sınav Merkezleri Maraton Cüzdan Irak 

-Sınava koşanlardan detay
-Sınav salonuna alınmayanlardan detay
-Kimliğini yanında bulamayan adayın ağlamasından detay

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (YÖKDİL/2) girecek olan bir aday sınav binası önüne geldiğinde kimliğini yanında bulamadı, aday sınav salonuna alınmayınca gözyaşlarına boğuldu SİVAS

- Sivas’ta ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınav’ına (YÖKDİL/2) girecek olan bir aday sınav binası önüne geldiğinde kimliğini yanında bulamadı. Aday sınav salonuna alınmayınca, gözyaşlarına boğuldu.Korona virüs nedeniyle ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) bugün yapıldı. Sivas’ta, ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL’e girmek için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gitti. Korona virüs tedbirleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtıldı, dezenfektan istasyonları kuruldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde sınava girecek olan adaylar, yanlarında getirdikleri araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon gibi eşyalarını ise, sınav binasının pencere önlerine bıraktı. Bazı adaylar ise 180 dakikalık sınava geç kalmamak için adeta maraton koşucusu gibi koştu. Saat 10.00’da kapıların kapanmasıyla bazı adaylar sınava yetişemedi. Sınav salonuna alınmayan bir aday trafik nedeniyle geç kaldığını söyledi.

Öte yandan sınav binası girişine gelen bir aday yanında kimliğini bulamadı. Aday, sınav salonuna alınmayınca gözyaşlarına boğuldu.
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