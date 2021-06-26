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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kimliğini unutup sınava alınmayan genç kızın hayalleri, polis memurunun sayesinde yarım kalmadı

Kimliğini unutup sınava alınmayan genç kızın hayalleri, polis memurunun sayesinde yarım kalmadı

AMATÖR KAMERA

Genç Kız Polis Memuru Nüfus Cüzdanı Trafik Polisi Cep Telefonu 

-Trafik polisi ile genç kızın okula motosikletle gelişi
-Genç kızın motosikletten inip okula girmesi

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kimliğini unutup gelen genç kız, trafik polisinin yardımıyla sınava girebildi. Polis memuru, genç kızı önce İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürüp belgeyi almasını, ardından sınava yetiştirerek içeriye girmesini sağladı. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15 itibarıyla tüm Türkiye’de başladı.
Antalya’da ise YKS'ye katılmak için Kızılağaç Mahallesinden Manavgat İMBK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen kız öğrenci, nüfus cüzdanını evde unuttuğu için sınava alınmadı. Okul önünde bulunan motosiklet timinde görevli polis memuru Köksal Koç, genç kızın Kızılağaç mahallesindeki evine gidip gelecek zaman olmağı için devreye girdi. Genç kızı motosiklete alan polis memuru, İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek kimlik yerine geçen belgeyi almasını, ardından tekrar okula getirerek sınava girmesini sağladı. Polis memurunun anlamlı davranışını veliler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (SM-
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