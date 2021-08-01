Kimliğini kaybeden adaylar nüfus müdürlüğüne koştu

-Adaylarla röportaj -Kimlik kartını çıkartan adayların polis araçları ile sınava yetiştirilmesi
( TOKAT ) TOKAT
- Tokat’ta KPSS’na girecek adaylardan kimliğini kaybedenler nüfus müdürlüğüne koştu. Tokat’ta, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) girecek olan adaylardan kimliklerini evde unutanlar, kaybedenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan adaylar polis ekiplerinden yardım istedi. Sınava dakikalar kala geçici kimliklerini çıkartan 4 aday polis araçları ile sınava girecekleri okullara yetiştirildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım