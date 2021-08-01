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Kimliğini kaybeden adaylar nüfus müdürlüğüne koştu
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kimliğini kaybeden adaylar nüfus müdürlüğüne koştu

Kimliğini kaybeden adaylar nüfus müdürlüğüne koştu

Tokat'ta nüfus müdürlüğünde geçici kimlik kartını çıkartan adaylar

Nüfus Müdürlüğü Sınav Kullar Polis Ekipleri Kimlik Kartı 

-Adaylarla röportaj
-Kimlik kartını çıkartan adayların polis araçları ile sınava yetiştirilmesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta KPSS’na girecek adaylardan kimliğini kaybedenler nüfus müdürlüğüne koştu. Tokat’ta, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) girecek olan adaylardan kimliklerini evde unutanlar, kaybedenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan adaylar polis ekiplerinden yardım istedi. Sınava dakikalar kala geçici kimliklerini çıkartan 4 aday polis araçları ile sınava girecekleri okullara yetiştirildi.
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