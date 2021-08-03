Kimliğini göstermeyenlerin mahalleye girmesine izin vermiyorlar

-Mahallenin genel görünümü

-Mahalle Muhtarı Hayrettin Acar ve mahalle halkı ile röp.

-Yangın nöbetçilerine ücretsiz dondurma dağıtan Mustafa Gür ile röp



( ANTALYA )- Olası yangın ihtimaline karşı su kovaları çapa ve kürekle nöbete başladılar ANTALYA



- Kumluca İlçesine bağlı Erentepe Mahallesinde mahalle halkı, tırmık, çapa, kürek ve su tankerleriyle mahalle girişinde ve yüksek noktalarda yangın nöbeti tutuyor. Kumluca İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Erentepe Mahalle sakinleri 7 den 77 ye hep birlikte tırmık, çapa, kürek, su kovası, su tankeri ve ağaç kesme motorlarıyla birlikte yangın nöbetine başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayıp Gündoğmuş ve Akseki ilçelerine de sıçrayan ve 28 Temmuz tarihinden buyana geniş bir alana yayılan yangınlar, alevlerin ulaşmadığı bölgelerdeki vatandaşları da harekete geçirdi. Alevler sebebiyle bugüne kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda vatandaş olası bir yangın ve kundaklama ihtimaline karşı nöbete başladı.

Yangın çıkan bölgelerde vatandaşın tuttuğu nöbete, orman yangını yaşanmayan Antalya'nın Batı bölgesindeki Kumluca'da da başlandı. Tedbir amaçlı olarak kendi aralarında örgütlenen vatandaşlar olası bir yangın durumuna karşı 7/24 hazır bekliyor. Mahalle Muhtarı Hayrettin Acar, Manavgat’taki yangınlarda dolayı ciğerlerinin yandığını belirterek " Tüm çoluk çocuk, Erentepe’nin güzel insanları ile birlikte bizde yangın yaşamamak için Kumluca çukuru yanmaması için 7/24 nöbet tutmaktayız. Manavgat yandı bizlerde yanmayalım. Çok kötü bir şey. Geçmişte 2016 da biz bunu yaşadık. Gerçekten Allah kimselere göstermesin. Hep birlikte 7 den 77 ye gece gündüz demenden nöbet tutuyoruz. Dağda taşta her yerde nöbet tutuyoruz. “ dedi.

Kemal Uğurlu (70); “ Yabancı kimse giremiyor bizim köyümüze. Kolaçan edip bakıyoruz” dedi.

Nöbet tutan vatandaşlardan 68 yaşındaki Aynur Uğurlu, ormanların yanmaması için gece gündüz nöbet tuttuklarını belirterek " Yangın olursa hepimiz koşup gidiyoruz. Erentepe halkı olarak ilçe kaymakamlığımıza, jandarma komutanlığımıza, belediyemize, orman işletme müdürlüğümüze ve itfaiye kiplerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bilal Demir ise “Yabancı plakalı bir araç gördüğümüz zaman fotoğrafını çekip hemen jandarmaya atıyoruz. Biz Kumluca’daki ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Bir tanesinin bile yanmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Erentepe’de yangın nöbeti vatandaşlara ise Mustafa Gür isimli vatandaş tarafından dondurma dağıtılıyor. (RS-

