Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

-Sınava girecek öğrencilerin fotoğraf çekinmesi

-Fotoğraf çektiren öğrencilerin nüfus müdürlüğüne koşması

-Öğrencilerin geçici kimlik belgesini alarak polis otosuna binmesi

-Polis ekipleri tarafından öğrencilerin sınava yetiştirilmesi

-Bir öğrencinin polis otosu ile okula götürülmesi

-Öğrencinin 3 dakika ile geç kalması nedeni sınava alınmaması

-Kimliğini evde unuttuğu için sınava girmeyen öğrencinin üzüntüsü



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta geçici nüfus cüzdanın çıkartarak polis ekipleri ile sınav salonuna götürülen öğrenci 3 dakika ile sınavı kaçırdı. Tokat’ta Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavına girecek öğrencilerden kimliklerini kaybedenler, nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayanlar nüfus müdürlüğüne koştu. Vesikalık fotoğraf çekinmesi gereken öğrenciler kısıtlama nedeni ile fotoğrafçıların kapalı olması nedeni ile şok yaşadı. Devreye polis ekipleri girerken, fotoğrafçıya ulaşılarak iş yerini açması sağlandı. 11 öğrenci fotoğraf çektirerek nüfus müdürlüğüne başvurdu. Anne ve babaları ile nüfus müdürlüğüne giden öğrenciler geçici kimlik belgelerini çıkarttı. Oldukça heyecanlı olan öğrenciler sınava yetişmeme korkusu yaşarken devreye polis ekipleri girdi. Polis ekipleri öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirmek için zamanla yarıştı. 10 öğrenci sınava yetişirken 1 öğrenci okulun uzak olması ve işlemlerin son dakikada yapılması nedeni ile sınava yetişemedi. 3 dakika ile sınavı kaçıran öğrenci büyük üzüntü yaşadı.



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