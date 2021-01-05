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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kimliği sorgulanan şüpheli suç makinası çıktı

Kimliği sorgulanan şüpheli suç makinası çıktı

Zanlının ekip otosuna bindirilişi ve götürülüşü

( ANKARA ) ANKARA

Açık Cezaevi Hırsız Irak Trol 


- Başkent’te yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine aracı durdurulan bir kişinin çeşitli suçlardan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan açık kasa kamyonette bulunan A.Ş. isimli şahsın sorgulaması yapıldı. Şahsın yapılan sorgulamasında kimlik üzerindeki resim ile sistem üzerindeki resminin uyuşmadığı devriye personeli tarafından belirlendi. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde şahsın gerçek isminin B.P. olduğu anlaşıldı. B.P’nin, Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, birden fazla kişi ile yağma olmak üzere birçok suçtan arandığı ve 2017 yılından itibaren açık cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. (ALİ-BC -
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