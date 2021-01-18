Kimisi kardan adamla halay çekti, kimisi salıncağa bindirdi, kimisi korona virüse dikkat çekmek için maske taktı



- Bursa'da kardan yapılan adam ve kadınlar Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kimisi yaptığı kardan adamla halay çekti, kimisi salıncağa bindirdi, kimisi imam cübbesi giydirip arkasında safa durdu, bazıları da korona virüse dikkat çekmek için yüzüne maske taktı. Kardan adamlardan çok kardan teyzeler, kardan gelinler dikkat çekti. Bursa'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı. Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar insanları gülümsetirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyük ilgi gördü. Yaptıkları kardan adamla halay çektiler Yıldırım ilçesinde bir mahallede bir gurup vatandaş yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adamda büyük ilgi gördü. Osmangazi ilçesinde imam cübbesi giydirilen bir kardan adamın arkasında safa duran kalabalık Türk halkının hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kardan adamlardan çok kardan kadınlara ilgi arttı Bu sene kardan adamlardan çok kıyafet giydirilen kardan teyzeler dikkat çekti. Bir çok evin teras kısmında yapılan kardan kadınlar ve atletik vücutlu kardan adamlar en usta heykel tıraşların elinden çıkan heykelleri aratmadı. Bir çok parkta salıncaklarda bu sene boş geçilmedi. Birlikte salıncağa binen kardan sevgililer romantik müzik eşliğinde sallanırken bazı evlerin balkonlarına da özellikle salıncak kurulup kardan adamlar salıncakta sallandırıldı. Küçük bir kız çocuğunun da kardan adamı öptükten sonra korktuğu görüntüler izleyenleri gülümsetti. Nilüfer ilçesinde de bir esnaf korona virüse dikkat çekmek için trafik lambası boyunda yaptığı kardan adamın yüzüne maske taktı. Uzun bir süredir beklenen kar yağışının ardından yaşanan bu görüntüler korona pandemisini sonrası vatandaşları gülümsetip biraz olsun rahatlattı. (UGR-İHS)



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