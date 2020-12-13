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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de göle dönen caddelerde bota binip kürekle gezdi

Kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de göle dönen caddelerde bota binip kürekle gezdi

Gençlerin yağmur sesi eşliğinde oynaması

Telefon Kamerası İlginç Görüntü Aşırı Yağış Cep Telefonu Oyun Havası 

-Suyla dolan caddede bota binenler
-Göle dönen caddede oltasıyla balık avlayan genç
-Görüntüler cep telefonu
-Görüntü antalyaftp geçilecek

( ANTALYA )-Antalya’dan hem şaşırtan hem güldüren görüntüler ANTALYA

- Antalya’da aşırı yağış nedeniyle suyla dolan cadde ve sokaklarda vatandaşların ilginç görüntüleri izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Cep telefon kamerasına yansıyan görüntülerde sokağa yarı çıplak çıkan iki genç kafadar, yağmur sesi eşliğinde oyun havası oynadı. Kimi vatandaşlarsa suyla dolan caddeleri botla kürek çekerek gezdi, kimi de eline aldığı oltasını suya saldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün Antalya ve ilçelerini kapsayan kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı sonrası kent merkezi ve ilçelerinde gün boyunca yağış etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sağanak sonrası kentin bazı bölgelerinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sokağa çıkan bazı vatandaşların ilginç görüntüleri de görenleri hem şaşırttı, hem güldürdü. Yağmur sesi eşliğinde oyun havası Kentin farklı noktalarında çekilen görüntülerde, iki genç kafadar yağan yağmura aldırış etmeyip sokağa yarı çıplak çıktı. Yerde birikmiş suyu birbirlerine sıçratan gençler, müzik olmadan yağmur sesi eşliğinde oyun havası oynadı. Bir başka görüntüde bota binen bazı vatandaşlar, suyla dolan kürek çekerek ilerledi. Bir diğer görüntüde de gencin birisi eline aldığı oltasını göle dönmüş caddeye saldı. Vatandaşların cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa zamanda en çok izlenen videolar arasına girdi.
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