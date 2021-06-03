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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kilometrelerce yol kat edip, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Kilometrelerce yol kat edip, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Vatandaşın yavru köpekleri beslemesi

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler Hayvan Sokak Hayvanları 

-Sokak hayvanlarına yiyecek vermesi
-Duyarlı vatandaş Hasan Cellat'ın konuşması
-Sokak hayvanlarına yiyecek vermesi genel ve detay görüntüler

( KARS ) - Duyarlı vatandaş sokak hayvanları doyuruyor KARS

- Karslı duyarlı vatandaş her gün sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Maaşının yarısını sokak hayvanlarına harcıyor. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Hasan Cellat, maaşının yarısını sokak hayvanları için harcıyor. Cellat, ilçe merkezi olmak üzere boşaltılan Karakurt köyünde bulunan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor. “Önce yavru köpekleri doyuruyor” Özellikle boşaltılan Karakurt köyünde sahipleri tarafından köyde bırakılan sokak hayvanlarının yiyecek götürmek için her gün 10 kilometre yol kat eden Hasan Cellat, önce yavru köpeklerin yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor, ardından da diğer hayvanlarının beslenmesi sağlıyor. Sarıkamış’ta kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının yiyeceklerini karşılayan Hasan Cellat, sabah erken saatlerde yola çıkarak kendisini bekleyen sokak hayvanlarıyla buluşuyor. Adeta Cellat’ın geleceği saati bilen sokak hayvanları yola çıkarak Cellat’ı karşılıyor. Cellat’ın verdiği yiyeceklerle karınlarını doyuran sokak hayvanları daha sonra bölgeden uzaklaşıyor. Hasan Cellat’ın duyarlı davranışı ilçe halkı tarafından da takdirle karşılanıyor. (IÇ-ÖB)
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