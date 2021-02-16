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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kilometrelerce ters yönde tehlikeli yolculuk

Kilometrelerce ters yönde tehlikeli yolculuk

Ters yolda seyreden kepçeden görüntü

( KARABÜK ) - KARABÜK

İş Makinesi Can Güvenliği Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde giderek tehlike oluşturan iş makinesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Bartın - Karabük karayolunda ters yönde seyreden iş makinesi kilometrelerce ilerlemesi cept telefonuyla kayda alındı. Kendisinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atarak kara yolunda ilerleyen iş makinesinin seyrettiği istikametten ise araç gelmesi olası bir faciayı da engelledi. (YE -
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