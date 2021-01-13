Kilitlendikleri evde tecavüz edilip zorla fuhuş yaptırılan 2 Özbek kadın kurtarıldı

-İtfaiyenin kadınları kurtarması

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( KONYA ) KONYA



- İnternette tanıştıkları kişilerin daveti üzerine İstanbul’dan Konya’ya geldikten sonra bir eve kilitlenip tecavüze uğradıkları ve zorla fuhuş yaptırıldıkları iddia edilen 2 Özbekistan uyruklu kadın, polisten yardım isteyince itfaiye marifetiyle tutuldukları evden kurtarıldı. Kadınlara tecavüz eden ve fuhuş yaptıran 2 şüpheli ise yakalandıktan sonra tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Konya’da ikamet eden Mehmet D. ve Azerbaycan uyruklu Ulvi A., internette tanıştıkları Özbekistan uyruklu Saidakhon M. ve Umida J.’yi Konya’ya davete etti. Kadınların daveti kabul etmesi üzerine İstanbul’a giden Mehmet D. ve Ulvi A., 2 kadını Konya’ya getirerek Selçuklu ilçesinde kiraladıkları bir daireye yerleştirdi. Mehmet D. ve Ulvi A.'nın daha sonra pasaportuna el koydukları kadınlara tecavüz ettikten sonra silah zoruyla fuhuş yaptırdıkları öne sürüldü. Önceki gün polisi arayarak evde zorla tutulduklarını ve tecavüze uğradıklarını iddia eden kadınların ihbarı üzerine polis, belirtilen adrese sevk edildi. Kapının kilitli olması nedeniyle olay yerine itfaiye çağrıldı. Evde mahsur kalan kadınlar, itfaiye merdiveniyle tutuldukları evin balkonundan aşağıya indirilerek kurtarıldı. Şüpheliler tutuklandı Kadınlara tecavüz ettiği ve zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilerden Mehmet D., evin yakınlarında dolaştığı sırada, Ulvi A. ise evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tabanca, kadınlara zorla fuhuş gelir-giderlerinin tutulduğu tahmin edilen defter ile 2 kadına ait pasaportları ele geçirildi. Şüphelilerin kadınları zorla tuttukları evin yanındaki daireyi de kiraladıkları ve müşterilerle o evde görüştürdükleri de tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler Mehmet D. ve Ulvi A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, mağdur kadınlar ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AH-



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