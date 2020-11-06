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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de Kovid-19 denetimi yapıldı

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de Kovid-19 denetimi yapıldı

"Kilit kavşak" Kırıkkale 'de Kovid - 19 denetimi yapıldı - Polis ve salgın denetim ekipleri - Araçların durdurulması - Ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale 'de, şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakıldı.

Ticari Taksi Koronavirüs Toplu Taşıma Toplu Ulaşım Şehir İçi 

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