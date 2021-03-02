KİLİS - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Öğrencilerin okula gelmesi - Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmesi - İstiklal Marşı'nın okunması - Öğrencilerin sınıflara geçmesi Kilis 'te yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandıKİLİS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Kilis 'te okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.
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