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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KİLİS - Yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

KİLİS - Yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

- Balaban kuşunun kutudan çıkarılması - Kuşun tedavi edilmesi - Veteriner hekim Kadir İlker Avcı'nın konuşması Kilis 'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındıKİLİS (AA) - Kilis 'te yaralı bulunan balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.Elbeyli ilçesinin kırsal bölgesinde yaralı bir balaban bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne bildirdi.Ekiplerce koruma altına alınan kuşa ilk müdahale Kilis Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yapıldı.Veteriner hekim Kadir İlker Avcı, gazetecilere, balaban kuşunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtti.
Avcı, kuşun sol kanadında darbe sonucu kırık olduğunu ifade etti.
Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen balaban kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Balaban İlk Müdahale Bild Gesi Irak 

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