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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kilis ve Gaziantep’te 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Kilis ve Gaziantep’te 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Polis operasyonlarından görüntüler

Adli Kontrol Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Kaçakçılığı 

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( KİLİS ) - KİLİS

- Polis, Kilis ve Gaziantep’teki 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi ile yakalandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen planlı çalışma Kilis ve Gaziantep’te 9 adreste eş zamanlı olarak Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında yapılan Şehit Polis Memuru Erkan Göktepe operasyonunda, M.G. S.G. M.B., S.E. H.Y. ve M.B. şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon öncesinde ve operasyon günü toplamda 119,09 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi, 54,51 gram sentetik uyuşturucu Kannabinoid maddesi, 0,43 gram uyuşturucu Eroin maddesi, 3 adet uyuşturucu Ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında Tabanca ile tabancaya ait 9 adet mermi ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli M.G. S.G. M.B. ve S.E. isimli şahıslar tutuklanırken, , H.Y. ve M.B. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (MAD-LO-Y)
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