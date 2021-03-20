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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Kilis Valiliğinden roket açıklaması

- Kilis Valiliğinden roket açıklaması

Fotoğraflar

Bild İhbar Hattı Trol 

-ARŞİV

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis Valiliği, Boş arsaya roket ihbarı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sonucunda patlamanın çocuklar tarafından yakılan ateş içerisine atılan çakmak doldurma tüpünün patlamasından kaynaklandığını bildirdi. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “ 19 Mart 2021 tarihinde 22:48 sıralarında 112 ihbar hattına İlimiz Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi üzerindeki boş arsaya roket ihbarı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sonucunda patlamanın çocuklar tarafından yakılan ateş içerisine atılan sprey şeklindeki çakmak doldurma tüpünün patlamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir” ifadesine ver verildi.
(MAD-LO-Y)
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