KİLİS - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Kilis 7 Aralık Üniversitesinin girişi - Öğrencilerin sınava gelmesi - Adayların güvenlik güçleri tarafından üst aramasının yapılması - Ailelerin bekleyişiKİLİS (AA) - Kilis 'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alınmaya başladı.
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