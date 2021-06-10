KİLİS - UMKE ekiplerine sahra hastanesi kurulum eğitimi verildi
- Sahra hastanesi drone ile havadan görüntülenmesi - Eğitim alan UMKE ekibi - Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz'ın hastaneyi gezmesi - Şükrü Yorulmaz'ın konuşması - Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık'ın konuşması Kilis 'te UMKE ekiplerine sahra hastanesi kurulum eğitimi verildi - Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz: - "Her türlü afet ve acil durumda bu hastane donanımlarını ve çadırları çok hızlı bir şekilde kurduk. Ülkemizin her bir tarafına aynı şekilde hizmet verebilecek kapasitedeyiz"KİLİS (AA) - Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Samsun, Ordu, Amasya, Erzurum, Erzincan ve Sinop'ta görevli UMKE personeline Kilis 'te ağır iklim sahra hastanesi kurulum eğitimi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde verilen eğitim kapsamında kurulan sahra hastanesini ziyaret eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, gazetecilere, UMKE ekiplerine yaklaşık bir haftalık eğitim verdiklerini söyledi.
Sahra hastanesinde olması gereken bütün detayların eğitmenler tarafından personele öğretildiğini aktaran Yorulmaz, "Burada ağır iklim sahra hastanesi nasıl kurulur, donanımı nasıl yerleştirilir, bunların hepsi en ince şekilde eğitmenlerimiz tarafından anlatıldı. Bu hastanemize ilaveten personel barınma ünitelerimiz de yerleştirildi. Sadece hastane olarak değil de personel idamesi ve yaşamını sürdürebileceği personel barınma çadırları da kurulmuş oldu." dedi. "Her türlü afet ve acil durumda bu hastane donanımlarını ve çadırları çok hızlı bir şekilde kurduk." diyen Yorulmaz, şöyle devam etti:"Ülkemizin her bir tarafına aynı şekilde hizmet verebilecek kapasitedeyiz. Yaklaşık 50 personelle bu kurulum tamamlandı. 5 bin metrekareye bu hastane konuşlandırıldı. Bu hastanemiz aynı zamanda 50 yataklı bir hastane ve 80 personelle burada sağlık hizmeti idamesi sağlanabilmekte."İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık da Samsun, Ordu, Amasya, Erzurum, Erzincan ve Sinop'tan katılan UMKE ekipleriyle beraber eğitimi gerçekleştirdiklerini anlattı.Türkiye'nin doğal afetlerin yaşanabildiği ülkelerden biri olduğunu ifade eden Arık, "Depremler, sel felaketleri, yangınlar ve savaş gibi olaylarda hızlı bir şekilde bu sahra hastanesinin kurulması gerekiyor. Bunu kurmak için de eğitim şart. Eğitimlerimizi verebilmek için sık sık bunun pratiğini yapmamız gerekiyor. Acilinden polikliniğine, ameliyathanesinden yoğun bakımına ve laboratuvarına kadar bir hastanede ne gerekiyorsa hepsi bu hastanemizde mevcut." diye konuştu.
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