Kilis'teki orman yangınında en büyük korku rüzgar



- Kilis'teki orman yangını devam ederken söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Vali Recep Soytürk, en büyük korkularının rüzgar olduğunu ifade etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yangının devam ettiği bölgede yaptığı açıklamada, saat 14:10 sıralarında köy korucusunun ihbarı ile yangını haber aldıklarını, ilk dakikadan itibaren yoğun bir söndürme çabası içerisinde bulunduklarını ifade etti.

Rüzgar nedeniyle yangının zaman zaman kontrolden çıktığını belirten Vali Recep Soytürk, yangının söndürülebilmesi açısından bu gecenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kilis'te akşam saatlerinde rüzgarın şiddetlendiğini kaydeden Soytürk, "Bugün saat 14:10 civarında Demirciler Köyünde yangın meydana gelmiştir. Köy korucusunun haber vermesi üzerine ekipler müdahale etmiştir. Çevre illerin valileri ve belediye başkanları ile görüştük. Anında destek ekipler, iş makineleri geldi. Büyük bir oranda yangına hakimiz ama içeride yangın yer yer devam ediyor. Yer yer söndürme çalışmaları yapıyoruz. Rüzgarın durumuna göre hızlanabiliyor yangın. Ama kademeli olarak yollar açtık. Yangın diğer yerlere sıçramasını engelleyecek tedbirlerimizi aldık. Bu anayol üzerinde ise emniyetten 4, jandarmadan 3 Toma olmak üzere yangın çıktığı zaman müdahale edip, yolun öbür tarafına yani Gülbaba tarafına riayet etmemesi için 7 toma aracını görevlendirdik. Bütün arkadaşlar can siperane çalışıyor. Önümüzde akşam saatleri var. İlimizde akşam saatlerinde rüzgar artıyor. Bununla ilgili teyakkuz durumundayız. Jandarmadan 10 askerimiz burada, çevre köylerden vatandaşlar motosikletlerle birlikte geldiler. İnşallah akşamı da atlatırsak, az bir hasarla atlatmış olacağız gibi görünüyor" dedi.

Şuan yerleşim yerleri tehdit altında değil Vali Soytürk, alevlerin bulunduğu alanın henüz yerleşim yerlerine uzak olduğunu ve yerleşim yerlerinden önce bahçelerin bulunduğunu belirterek, "En yakın yerleşim yeri Demirciler köyü. Yerleşim yerine gelme ihtimali düşük. Ön tarafında bahçeler var. O bölgede de bahsettiğim tomalardan ikisi de o bölgede görevli" diye konuştu.

Yangının genel seyrinin yakından takip ettiğini belirten Soytürk, yanan alanla ilgili şuan için yapılmış bir tespitin bulunmadığını ifade etti.



