Kilis'teki orman yangını söndürülemiyor

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( KİLİS ) KİLİS



- Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasında çıkan ve 2.5 saat sonra kontrol altına alınan yangın rüzgarın da etkisiyle yeniden kontrolden çıktı. Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köylerin arasında saat 14:00 sıralarında başlayan ve saat 17:30 sıralarında kontrol altına alınan yangın, çıkan rüzgarın da etkisiyle yeniden yayılmaya başladı.

Rüzgar nedeniyle ekiplerin de müdahalede zorlandığı yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevleri söndürme çalışmalarına Kilis'in yanısıra çevre il ve ilçelerdeki orman bakanlığı ve belediyelere ait itfaiye ekipleri de destek oluyor. Vatandaşlar ve Mehmetçiğin de yangını söndürme mücadelesi sürüyor

