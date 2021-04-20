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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kilis’te trafik kazası: 1 yaralı

Kilis’te trafik kazası: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Genel ve detaylar
-Yaralının ambulansa bindirilişi
-Olay yerinden görüntüler
-Görgü tanığının konuşması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi Çevreyolunda 40 yaşındaki M.P. yönetimindeki 27 R 28 55 plakalı Renault Cilo marka otomobil ile Suriye uyruklu 23 yaşındaki A.İ. yönetimindeki 79 MA 0184 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.İ. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza yerinde inceleme yaptı. (MAD-SD-Y)
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