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Kilis’te sıcaklar 40 dereceyi aştı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kilis’te sıcaklar 40 dereceyi aştı

Kilis’te sıcaklar 40 dereceyi aştı

Kilis kent merkezinden görüntüler

Hafta Sonu Aşı 

-Genel ve detaylar
-Gölgede bankta oturanlar
-Genel ve detaylar
-Gölgede oturanlar
-Kent merkezinden görüntüler
-Yapılan röportajlar
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te, 40 dereceyi aşan sıcaklıkların etkili olması nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, bazı vatandaşlar ise gölge yerlerde oturarak zaman geçiriyor. Türkiye’nin büyük bölümde etkili olan aşırı sıcaklar Kilis’te de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Neredeyse 40 dereceyi aşan aşırı sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor. Dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ise gölge olan yerlerde dinlenmeyi tercih ediyor. Aşırı sıcakların hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.
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