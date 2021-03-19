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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kilis’te roket paniği

Kilis’te roket paniği

Mermer atölyesinin bahçesindeki toprak

Oğlan Sokağa Çıkma Yasağı Terör Örgütü 

-Roketin düştüğü yer
-Boş alana düşen roketin verdiği zarar
-röportajlar
-detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’e Suriye’den atılan iki roketin düştüğü yer görüntülendi. Dün akşam 20.55 sıralarında Suriye'den atılan 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki biri boş araziyi, diğeri, mermer atölyesinin bahçesine düştü. Gece düşen roketler kepçe yardımıyla saplandıkları topraktan çıkarıldıktan sonra çukur toprakla kapatıldı. Roketler düştüğünde sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde olduğu için can kaybı veya yaralanma olmadı.Vatandaşlar, roket atılması nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Kilis’e ilk roket DEAŞ terör örgütü tarafından 18 Ocak 2016 tarihinde bir okulun bahçesine atılması sonucu 1’i öğrenci 2 kişi hayatını kaybetmişti. Son roket ise PKK/YPG tarafından 2018 yılında Zeytin dalı Harekatı sırısana Şubat ayı içerisinde atılmıştı. Kilis’te 2016-2018 yılları arasında atılan roketler nedeniyle 27 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi ise yaralanmıştı.
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