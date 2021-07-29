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Kilis'te orman yangını... Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kilis'te orman yangını... Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor

Kilis'te orman yangını... Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor

ormandan yükselen dumanlar,

( KİLİS ) KİLİS

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Yükselen 


- Kilis'in Demirciler mevkisinde akşam saatlerinde orman yangını başladı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Kilis'in Gülbaba ve Demirciler köyü orasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer, 10 itfaiye, 70 işçi, 5 teknik personel ile müdahale edildi. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın büyürken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. (MAD-SD-
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