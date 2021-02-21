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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kilis’te kısıtlama sessizliği

Kilis’te kısıtlama sessizliği

Polisin uygulamalarından görüntüler

Gıda Sektörü 

-Genel ve detaylar
-Polisin uygulamaları
-Araç sürücülerinden muaf olduklarına dair belgeler istenmesi
-Kilis katmeri yapan esnaflar
-Katmer açılması
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportaj
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Kilis’te de sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de vatandaşlar kurallara uyuyor. Kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında kurallara uymayan vatandaşlara yaptırım uyguladı. Kısıtlamadan muaf olan tatlıcılar başta olmak üzere gıda sektöründeki esnaflar de iş yerlerini açarak paket servisi hizmetini sürdürmeye devam ediyor.
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