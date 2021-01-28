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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kilis’te karbonmonoksit zehirlenmesi : 2 ölü

Kilis’te karbonmonoksit zehirlenmesi : 2 ölü

Olayın olduğu evin önünden görüntüler

Polis Cenaze Karbonmonoksit Karbon Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

-Genel ve detaylar
-Polis eekipleri
-Genel ve detaylar
-Cenaze arabasının gelişi
-Ağlayan yakınları
-Cenaze aracının ayrılması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, sabodan çıkan karbonmonoksit gazından bir çift yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Fatime Özden (55) ile Fethi Özden (74) Deveciler mahallesi Yağcılar çıkmazı 10 No’lu ikametlerinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının eve gelmesiyle birlikte baygın şekilde bulunan çifte 112 Sağlık ekipleri müdahale etti. Özden çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının gözetiminde polisin yaptığı inceleme sonucu Özden çiftinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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