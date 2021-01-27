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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ambulansın olay yerinden ayrılması

Broadway Trol 

-Kazaya karışan otomobiller
-Genel ve detaylar
-Olay yerinden görüntüler
-Kazaya karışan otomobiller
-Yapılan röportaj

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, iki otomobilin kavşağı hızlı ve kontrolsüz girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ç.T. yönetimindeki 27 BIE 26 plakalı Jetta marka otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 E 8999 plakalı Reno broadway otomobil Şeyh Mansur Kavşağına hızlı ve kontrolsüz girmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ç.T., otomobillerde bulunan Ş.T. ile G.Ç. yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (MAD-SD-Y)
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