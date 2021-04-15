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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kilis’te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği

Kilis’te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği

Yüksek noktadan görüntüler

Kamu Çalışanları Polis Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 

-Kilis’teki trafik yoğunluğu
-Polislerin trafiği açmaya çalışması
-Genel ve detaylar
-Polislerin trafiğin seri şekilde ilerlemesini sağlaması
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportajlar
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis kent merkezinde iftara yakın saatlerde işlerinden motosiklet ve araçları ile çıkması üzerine trafikte oluşan kargaşa polis ekiplerinin yoğun çaba ve müdahalesi ile çözülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle trafikte bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirleri alınmasına karşın, zaman zaman araç ve motosiklet yoğunluğu nedeniyle iftar yakın saatlerde trafikte kargaşa yaşanıyor. Suriye sınırında bulunan Kilis’te, saat 19.00’dan önce evlerine gitmek isteyen vatandaşların araç ve motosikletleriyle trafiğe çıkması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Aynı saatlerde esnaf ve kamu çalışanlarının da araçları ile girmek zorunda kaldığı trafik yoğunluğu katlanıyor. İnsanların bir an önce evlerine fitme ve iftara yetişme telaşesi nedeniyle yoğunluk kargaşa dönüşürken, arap saçına dönen trafikte aksaklık yaşanmaması için ise iş trafik ekiplerine düşüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tüm kavşaklarda tedbir alarak, trafik akışının hızlı olması ve insanların evlerinde iftara yetişebilmesi için canla başla çalışıyor. Ekiplerin yönlendirmesi ile trafik çözülmeye başlanırken, iftar saati ile birlikte sokaklar ne trafikten ne de araçlardan eser kalıyor.
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