Kilis’te esrar operasyonu: 5 gözaltı

-Kenevir bitkileri

-Ele geçirilen malzemelerden detay



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te, jandarma ekipleri, bir evde yapılan aramada 132 kök kenevir ve 500 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçı Organize Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis merkeze ilçeye bağlı Kuskunkuran Köyünde üç adreste yapılan arama 132 kök kenevir bitkisi , 500 Gram Kubar esrar , 1 adet 9 mili metre çapında tabanca ve 72 adet tabanca fişeği ele geçirildi Olayla ilgili olarak, L.K, Z.K M.K , N.K ve Y.B isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.K. ile Y.B. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (MAD-SD-

