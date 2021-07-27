Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kilis’te esrar operasyonu: 5 gözaltı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kilis’te esrar operasyonu: 5 gözaltı

Kilis’te esrar operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı

Esrar Operasyonu Operasyon Jandarma Altın Gözaltı 

-Kenevir bitkileri
-Ele geçirilen malzemelerden detay

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, jandarma ekipleri, bir evde yapılan aramada 132 kök kenevir ve 500 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçı Organize Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis merkeze ilçeye bağlı Kuskunkuran Köyünde üç adreste yapılan arama 132 kök kenevir bitkisi , 500 Gram Kubar esrar , 1 adet 9 mili metre çapında tabanca ve 72 adet tabanca fişeği ele geçirildi Olayla ilgili olarak, L.K, Z.K M.K , N.K ve Y.B isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.K. ile Y.B. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (MAD-SD-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı