Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kilis’te Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü kutlamaları

Kilis’te Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü kutlamaları

Şehitlikte törenden görüntüler

Şehit İstiklal Marşı Akkale Gazi Yakınları Öğrenciler 

-Genel ve detaylar
-Çelenek sunumu
-İstiklal marşının okunması
-Kuran-ı kerim tilaveti
-Dua okunması
-Şehit mezarlarına karanfil bırakılması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'te, Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü Kilis'te etkinliklerle kutlandı. Çanakkale Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri Şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı.
Asri mezarlıktaki Şehitlikte gerçekleştirilen törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkan Servet Ramazan, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, garnizonda görevli subaylar, daire amirleri, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören daha sonra Kuran-ı Kerim okunmasına müteakip İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, şehitler için dua etti. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil konulması ile sona erdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement