Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kilis’te '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri

Kilis’te '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri

Törenden görüntüler

Şehit Şehit Yakınları Saygı Duruşu Irak İstiklal 

-Genel ve detaylar
-Çelenk sunumu
-Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması
-Kuran-ı kerim tilaveti
-Dua edilmesi
-Şehit ailleri ile sohbet eden protokol üyeleri
-Şehit mezarlarına karanfil bırakılması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi.
Asri mezarlıkta bulunan Şehitlikte saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla birlikte Şehitler anıtına çelenk sunuldu. Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, şehitler için dua okudu. Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Güngör ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla da yakından ilgilendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement