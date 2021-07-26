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KİLİS - Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KİLİS - Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

KİLİS - Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

- Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaları - Ahmet Ömer'in konuşmasıSuriyelilerin bayram dönüşleri başladıKİLİS (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı.
Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından sınır kapısı yakınında kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.Ahmet Ömer, gazetecilere, Suriye'ye bayram ziyareti için gidip döndüklerini söyledi.

Yetkililere teşekkür eden Ömer, Azez'e ailesinin yanında hasret giderdiğini belirtti.

Gümrük Muhafaza Ekipleri Polis Gümrük Muhafaza Bayram Ziyareti Sınır Kapısı 

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